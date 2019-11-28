Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Предлагаются поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми «один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным».

По мнению авторов инициативы, принятие закона позволит «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Широкую дискуссию вызвало предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

«Объективности ради, правительство и так старается идти по пути оптимизации, но в этом году два последних предпраздничных дня выпали на понедельник — вторник. Можно было сделать эти дни выходными, но сохранить баланс и, к примеру, сделать рабочими две субботы в декабре или по одной в ноябре — декабре», — полагает Нилов.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час.