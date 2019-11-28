Абуджа, , 11:05 — REGNUM Агентство Нигерии по предотвращению торговли людьми (Naptip) создало реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Об этом передает ВВС Hausa.

Предполагается, что реестр поможет властям убедиться в том, что лица, совершившие сексуальные преступления, не смогут переезжать в разные части страны и действовать под псевдонимами.

По информации журналистов телерадиокомпании, реестр был запущен в понедельник, 25 ноября, и будет служить базой данных для всех лиц, осужденных за сексуальные посягательства. В реестр будут входить имена, фотографии, псевдонимы, возраст, место проживания и другие детали биографии преступников. Кроме того, он будет находиться в открытом доступе для общественности. К настоящему моменту в него уже внесли 10 преступников, отмечают репортеры ВВС.

По их словам, существует надежда, что реестр не позволит тем, кто был осужден за преступления на сексуальной почве, работать на определенных работах.