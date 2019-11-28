Гилфорд, Великобритания, , 12:09 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, разработчики из Hello Games выпустили крупное обновление для своей игры No Man's Sky под названием Synthesis («Синтез»). Об этом они сообщили на официальном сайте проекта.

В Synthesis разработчики добавили ряд функций, о которых давно просили игроки. Например, геймеры cмогут сохранить несколько вариантов внешнего вида своего персонажа и переключаться между ними. Также были улучшены чёткость изображения и доработаны некоторые игровые механики.

Напомним, No Man's Sky — это симулятор исследования космоса от британской студии Hello Games. В нём игроки могут высаживаться на процедурно-сгенерированные планеты и знакомиться с их обитателями.

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