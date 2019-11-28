Париж, , 08:17 — REGNUM Социологическая служба Elabe опросила жителей Франции о мобилизации 5 декабря, передает BFM TV.

Известно, что мнения о мобилизации разделились и что поддержка резко снизилась с начала сентября.

По данным исследования, 53% жителей Франции одобряют мобилизацию против пенсионной реформы. Эта цифра, хотя и составляет большинство, снизилась на 11 пунктов.

И наоборот, 30% говорят, что они против забастовки, и 17% — равнодушны.

Согласно опросу, именно рабочие и служащие, скорее всего, поддержат мобилизацию (66% и 64%). Мнение пенсионеров более разделилось по этому вопросу, поскольку 48% не одобряют забастовку, а 42% поддерживают.

Стало известно, что 42% опрошенных считают, что президент Франции Эммануэль Макрон является основной причиной социального конфликта вокруг пенсионной реформы. С другой стороны, 24% полагают, что ответственность лежит на профсоюзах.

Так, 46% считают, что день 5 декабря — это глобальная мобилизация по противодействию политике, проводимой Эммануэлем Макроном и правительством.

Опрос проводился онлайн 26−27 ноября среди более тысячи человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, за несколько дней до забастовки 5 декабря масштабы и продолжительность движения остаются неизвестными. Сотрудники транспортных и общественных служб, а также несколько профсоюзов, включая полицейских, пожарных, и четыре молодежные организации подтвердили свое участие в забастовке, чтобы противостоять государственной пенсионной реформе.

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