Сеул, , 08:00 — REGNUM Приговор суда второй инстанции по делу о коррупции в отношении бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе отменил Верховный суд государства. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба судебного органа.

Решение апелляционного суда Сеула, сократившего для Пак Кын Хе срок заключения на один год и размер штрафов до 2,7 млрд южнокорейских вон, должно быть пересмотрено. Обвинение по данному делу касалось присвоения экс-президентом средств из фондов разведывательной службы республики, а также нанесении материального ущерба государству.

После всех решений судов первой и второй инстанции по всем обвинениям общий тюремный срок заключения для 67-летней Пак Кын Хе составляет 32 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 года Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента государства об импичменте Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом, после чего она покинула пост президента.