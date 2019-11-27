Москва, , 23:31 — REGNUM Ближайшая доступная дата для записи в визовый центр Франции — 10 декабря, более того, сроки рассмотрения заявки на шенген увеличиваются, и процедура может занять даже более двух недель, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Генеральный директор визовой компании «Ларкос» Владимир Ларионов уточнил: «Вчера мы записывали наших клиентов на 9 декабря. С каждым днем дата подачи документов отодвигается». Трудности поджидают не только индивидуальных путешественников, но и групп, получающих визу при посредничестве турагентов. Так, глава визового отдела туроператора ClickVoyage Евгений Лукашин пояснил, что в такой ситуации туроператоры оказались впервые: «В прошлом году туристам, собирающимся во Францию, не приходилось ждать две недели для подачи документов. Всё дело в изменении процедуры записи. Раньше аккредитованные операторы могли записаться уже на следующий день, теперь же мы с индивидуальными туристами находимся в равных условиях».

Эксперты советуют тем, кто боится опоздать со сдачей документов, хотя бы отдать туроператорам копии первых страниц загранпаспорта, чтобы те могли поставить их в очередь.