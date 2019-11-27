Файзабад, Афганистан, , 22:06 — REGNUM Официальные представили губернатора афганской провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) заявили, что на территории этого региона начался второй этап масштабной кампании по вакцинации детей против полиомиелита.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в рамках второго этапа кампании предполагается вакцинация от полиомиелита 265 тысяч детей, проживающих на территории 28 уездов провинции Бадахшан, включая районы с низким уровнем безопасности.

Глава Управления здравоохранения афганской провинции Бадахшан заявил, что в рамках этой кампании вакцинацию пройдут все дети младше пяти лет.

Он добавил, что эта кампания является важным шагом на пути к победе над этим заболеванием в Афганистане, призвав жителей провинции Бадахшан оказывать все необходимое содействие проведению этой кампании.

В реализации второго этапа кампании по вакцинации против полиомиелита в Афганской провинции Бадахшан примет участие несколько десятков специалистов Министерства здравоохранения Афганистана.