Копенгаген, , 22:02 — REGNUM Крупные датские супермаркеты Netto, Føtex, Kvickly и Fakta с начала 2020 года откажутся от продажи неэкологических бананов. Компании For Coop и Salling Group, которые являются поставщиками продуктов питания во многие датские торговые сети, также перестанут продавать бананы ненатурального производства.

Так, экологические бананы можно будет купить во всех крупных супермаркетах Дании с 2020 года. На такой шаг сети пошли для того, чтобы избежать продуктов с хлорпирифосом. Ранее представители For Coop заявили, что не приемлют на своих складах товары, при производстве которых использовалось это вещество, а Salling Group приняла решение о полном отказе продавать такие продукты. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Представители обеих компаний-поставщиков заявили, что уже сегодня большая часть бананов, продаваемых супермаркетам, являются экологически чистыми. В самой Дании использование хлорпирифоса запрещено, но на датский рынок в ограниченном количестве допускаются импортируемые фрукты, которые содержат это вещество.