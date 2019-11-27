Москва, , 19:32 — REGNUM Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пригласил иркутского школьника Вячеслава Д., спасшего девочку от насильника, приехать в Москву и стать почётным гостем его боя с Михаилом Кокляевым.

Об этом Емельяненко сообщил 27 ноября в эфире телеканала РЕН ТВ.

«Слава, ты — настоящий герой. Мы тебя все уважаем. РЕН ТВ дарит тебе поездку в Москву и билеты на наш бой. Приезжай, жду тебя», — сказал Александр Емельяненко.

Бой должен состояться 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Иркутске ранее судимый за преступления сексуального характера злоумышленник пытался насильно увезти девочку в своем автомобиле.

Проходивший рядом 16-летний Вячеслав Д. услышал её крики и вместе с пришедшим ему на помощь местным жителем Глебом Сизых спас ребёнка от насильника.

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