Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Представитель прокуратуры пожаловался в суд на многочисленные нарушения, которые были выявлены в историческом здании Городской думы с башней, расположенной на углу Невского проспекта и Думской улицы. Об этом сообщает 27 ноября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здание Городской думы с башней — памятник архитектуры федерального значения. Башня является одной из доминант Невского проспекта и иногда рассматривается отдельно от здания Гордумы.

Архитектурный памятник эксплуатируется Межрегиональном союзом концертных деятелей, однако, как считает прокуратура, организация не соблюдает противопожарную безопасность, из-за чего здание находится под угрозой. Чтобы обязать владельца устранить нарушения, прокурор Центрального района Санкт-Петербурга обратился в Куйбышевский районный суд города.

Так, проверка выявила, что ширина эвакуационного выхода, высота не соответствует нормативам. Кроме того, в полу на путях эвакуации резкий перепад, а количество ступеней менее трех эвакуационного выхода. Помимо этого, не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и многое другое.

Поэтому истец просил обязать Межрегиональный союз концертных деятелей в течении 90 дней с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности.

«Суд исковые требования удовлетворил частично. Обязал Межрегиональный союз концертных деятелей в течении 150 дней со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения», — заявили в прокуратуре.