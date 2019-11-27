Роквилл, США, , 12:14 — REGNUM В начале декабря 2019 года в мобильной игре The Elder Scrolls: Blades появится обновление 1.5, в рамках которого игра получит много нового контента. Об этом разработчики из Bethesda рассказали на своём официальном сайте 26 ноября.

Теперь в игре появится PvP-арена (PvP — «игрок против игрока»), на которой геймеры смогут сражаться друг против друга. Разработчики также пообещали добавить в Blades возможность создавать собственные гильдии.

Отдельно представители Bethesda отметили, что Blades выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch только в начале 2020 года. Напомним, оригинальная версия игры для мобильных устройств вышла в июне 2019 года.

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