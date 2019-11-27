Энсино, , 12:12 — REGNUM Первый сезон шутера Call of Duty: Modern Warfare стартует 3 декабря 2019 года. Об этом рассказали разработчики из Infinity Ward на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1199417559428124672

В рамках первого сезона геймеры получат новый бесплатный контент. В обновление войдут оперативники, карты для мультиплеера, игровые режимы и оружие.

Напомним, игра Call of Duty: Modern Warfare вышла в октябре 2019 года. Теперь разработчики планируют поддерживать свой проект регулярными обновлениями и сезонами с уникальным контентом.