Горно-Алтайск, , 11:21 — REGNUM В Главном управлении МЧС по Республике Алтай раскритиковали очевидцев пожара в центре Горно-Алтайска, вовремя не позвонивших службу спасения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, пожар был хорошо заметен жителям ближайших многоэтажек.

«Однако, очевидцы предпочли снимать разгорающийся пожар на телефон и выкладывать ролики в социальные сети и мессенджеры, вместо того чтобы позвонить в пожарную охрану», — отметили спасатели.

В результате звонок поступил лишь когда жилой дом был охвачен огнём. Прибывшим спустя три минуты пожарным пришлось тушить пожар на площади 150 квадратных метров. После ликвидации огня в доме было обнаружено тело погибшего мужчины.

В связи с произошедшим в МЧС призвали граждан, ставших очевидцами какого-либо происшествия, немедленно вызывать спасателей.

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