Горно-Алтайск, , 14:05 — REGNUM В центре столице Горного Алтая произошёл пожар в частном двухэтажном доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании поступило около 12 часов 26 ноября.

К моменту прибытия пожарных уже горели сам дом и надворные постройки. В ликвидации огня участвовали 31 человек, было задействовано шесть единиц техники.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего. Причины возникновения пожара устанавливаются», — отметили в управлении.

Добавим, что с начала 2019 года в республике зарегистрировано 464 пожара. В результате погибли четырнадцать человек, ещё пятнадцать получили травмы.

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