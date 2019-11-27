Красноярск, , 10:34 — REGNUM В Красноярске сегодня, 27 ноября стартовал Енисейский экологический форум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сибирского федерального университета, где проходит мероприятие, в нём примут участие экологи, политики, представители власти, бизнеса, науки и общественности.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, на форуме обсудят ряд актуальных вопросов.

«Они касаются механизмов реализации национального проекта «Экология», модернизации промышленных предприятий с учётом современных требований, формирования городской среды будущего с использованием «зелёных» технологий, международного научного сотрудничества в интересах сохранения хрупкого мира природы», — отметил он.

Между тем, 26 ноября вечером в городе был введён так называемый режим «чёрного неба» или неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Режим будет действоватьдо вечера 27 ноября, однако может затянуться, поскольку морозная и безветренная погода ожидается в течение нескольких дней. В последний раз режим НМУ вводили в Красноярске в феврале 2019 года.

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