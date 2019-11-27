Красноярск, , 08:19 — REGNUM Жителей Красноярска просят соблюдать осторожность в связи с неблагоприятными метеоусловиями — в столице региона введен режим «чёрного неба». Об этом 27 ноября сообщает региональный портал Newslab.ru.

Предполагается, что режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), введенный Среднесибирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, продлится до 19:00 27 ноября. Но мороз и штиль способствуют тому, что грязный воздух может задержаться в Красноярске на несколько дней.

Напомним, что при режиме НМУ первой степени опасности жителям рекомендуется проводить на улицах минимальное время, стараться проветривать помещения только кондиционерами и воздержаться от использования личного автотранспорта.

Предприятия должны сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 15−20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, датчики общественных экологов ещё 26 ноября показали значительный рост загрязнённости воздуха в Красноярске и пригородах.

По данным на 27 ноября, концентрация вредных примесей в воздухе увеличилась во всех районах города. Наиболее опасными, по данным сайта nebo.live/ru/krs, являются Свердловский район, Ярыгинская набережная, Солонцы и Дрокино.

В городских социальных сетях жители жалуются на плохое самочувствие, головные боли, неприятные запахи и разъедающую глаза дымку.

Сообщается, что режим НМУ также до вечера введен и в городе Минусинск на юге Красноярского края.

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