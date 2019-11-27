Энугу, , 10:39 — REGNUM Протесты религиозных групп вынудили организаторов «Международной и междисциплинарной конференции по колдовству» изменить название конференции и переформулировать главную тему обсуждения. Теперь мероприятие называется «Конференция аспектов человеческого поведения». Об этом передает ВВС Igbo.

По информации журналистов телерадиокомпании, двухдневную научную конференцию по обсуждению колдовства в этом году впервые организовал Нигерийский университет Нсукке, расположенный в восточном штате Энугу, преимущественно христианской области.

Как отмечают корреспонденты, основные религии в Нигерии — христианство и ислам — официально выступают против практики колдовства. Но вера в колдовство или «джуджу» широко распространена по всей стране.

Традиционные практики колдовства широко используются для лечения различных заболеваний, потому что жители полагают, что практики обладают особыми магическими силами защищать их от всевозможных несчастий и приносить удачу.

Демонстрации религиозных групп, однако, продолжаются около места проведения конференции, несмотря на изменение названия, передает ВВС.