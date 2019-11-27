Москва, , 07:15 — REGNUM Централизованное решение по борьбе с воровством денег на счетах в российских банках (антифрод-систему) планируют создать в России при участии Национальной системы платёжных карт, сообщают 27 ноября «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что предложенное решение позволит автоматически выявлять сомнительные денежные переводы в узловых точках — платежных системах «Мир», Visa и MasterСard — и блокировать их. При необходимости операции могут быть проверены и разморожены в ручном режиме.

Сейчас, пояснили источники, этот вопрос обсуждается с привлечением экспертов из Центрального банка России. Предположительно, создание новой системы потребует от одного до трёх лет.

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