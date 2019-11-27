Томск, , 03:11 — REGNUM В Томской области мошенники пытаются завладеть деньгами предпринимателей и юрлиц, представляясь должностными лицами ГУ МЧС России по Томской области.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, неизвестные звонят предпринимателям и представляются сотрудниками МЧС. Они заявляют, что в ближайшее время в Томск прибудет проверка из Москвы и будет проверять конкретного предпринимателя.

Чтобы «проверка» прошла хорошо, злоумышленники предлагают приобрести подарки для комиссии или совершить денежный перевод.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники МЧС не имеют права требовать и принимать от кого-либо деньги. Обо всех подобных случаях МЧС просит сообщать в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале вынесен приговор по делу об афере со зданием детсада.