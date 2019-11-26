Миасс, Челябинская область, , 19:47 — REGNUM В челябинском Миассе депутат, экс-чиновница и директор одной из фирм осуждены по громкому делу об афере со зданием детского сада. Их признали виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Под судом оказались экс-глава отдела дошкольного образования муниципального учреждения Татьяна Биева, член собрания депутатов Миасса Николай Рындин и директор коммерческой фирмы Олег Клевлянник. Они заключили со следователями досудебное соглашение. Суд установил, что в 2017 году эти граждане подготовили подложные документы о том, сколько стоит нежилое здание. По этим документам объект купил муниципалитет, потратив более 24 млн рублей. Разместить здесь планировалось детсад.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Обвиняемые возместили ущерб на общую сумму больше 12 млн рублей. Их имущество в сумме более 14 млн арестовано. По приговору суда Биевой назначено два года колонии общего режима. Её подельники получили по два года условно. Также каждый из осуждённых должен уплатить по 500 тыс. рублей в виде штрафа.