Сараево, , 09:39 — REGNUM В Министерстве образования и культуры Республики Сербской приняли решение из профилактических соображений приостановить занятия в начальных и средних классах школ, а также работу дошкольных учреждений в округе Герцеговины из-за землетрясения, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 26 ноября.

Занятия не будут проводиться на территории Невесинье, Любинье, Берковичи, Гацко, Билеча, а также в Требине.

Министерство образования и культуры сообщило, что это решение было принято из профилактических соображений в интересах детей. Обучение будет компенсировано позже. Оно призывает руководство учебных заведений в округе Герцеговины следовать инструкциям компетентных служб МЧС, заботясь, в первую очередь, о безопасности учащихся.

В БиГ произошло землетрясение в 5,5 баллов по шкале Рихтера с предполагаемой интенсивностью в зоне эпицентра 7−8 баллов по шкале Меркали в регионе Невесиня. Землетрясение такой интенсивности в зоне эпицентра может нанести ущерб зданиям, и население, безусловно, может также пострадать.