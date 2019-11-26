Абу-Даби, , 23:23 — REGNUM Пилот самолёта Boeing 737, разбившегося в Ростове-на-Дону в 2016 году, заходил на посадку, имея неполную сводку погоды от диспетчеров. Об этом заявил 26 ноября в пресс-службе авиакомпании FlyDubai, комментируя отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по авиакатастрофе.

«Экипаж принял решение о повторном заходе на посадку, получив неполный метеорологический отчёт от авиадиспетчерской службы без предупреждения о сдвиге ветра», — заявили в авиакомпании.

Напомним, ранее сегодня в МАК сообщили, что причиной крушения Boeing 737 в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года, в результате которого погибли 62 человека, стали ошибки пилотов.

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