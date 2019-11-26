Мальмё, Швеция, , 21:57 — REGNUM Город Мальмё, расположенный на юге Швеции, продолжит свою политику мультикультурализма и выделит более 2 миллионов долларов лицам еврейской национальности, проживающим в городе, для поддержания «разнообразия», которое, по мнению муниципальных властей, городское правление должно поощрять. Об этом 25 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Политические лидеры Мальмё выделяют значительные средства, направленные на борьбу с антисемитизмом и поддержку «разнообразия» в городе. До 2023 года в Мальмё на улучшение жизни евреев потратят более чем 2 миллиона долларов, о чем было сообщено в пресс-релизе муниципальных властей.

В настоящее время в городе проживает около 1500 евреев. В последние годы поступали многочисленные сообщения о росте числа случаев преследования лиц еврейского происхождения со стороны мусульманской части населения города.

В недавно принятом бюджете Мальмё на 2020 год указано, что город должен быть и остается открытым, гостеприимным местом даже в трудные времена. С этой целью муниципальные власти будут выделять значительные средства на поддержание достойного и безопасного уровня жизни евреев в городе, а также бороться с антисемитскими настроениями, выраженными в совершении противоправных насильственных преступлений.