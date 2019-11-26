Стокгольм, , 21:53 — REGNUM Член партии социал-демократов и министр науки и высшего образования Швеции Матильда Эрнкранс заявила, что изменение климата является самой большой проблемой, стоящей перед обществом. И чтобы «защитить» демократию, с «отрицанием влияния климата» должно быть покончено. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.

Сообщается, что настоящее время в канцелярии правительства ведется разработка законопроекта по вопросам программы научных исследований на ближайшие годы, которая будет представлена осенью 2020 года.

На официальном сайте правительства Швеции сказано, что программа научных исследований затрагивает все слои общества, и в центре внимания законопроекта находятся различные социальные проблемы, в том числе «проблема климата».

«Становится всё более очевидным, что изменение климата является величайшей проблемой нашего времени. То, что мы ее решаем, является одной из важнейших задач нашей политики. Во многих частях мира мы уже видим, что климатические угрозы ограничивают людей в их повседневной жизни», — заявила министр Эрнкранс.

«Нам необходимо следить за тем, как знания, основанные на исследованиях, распространяются в обществе для решения социальных и климатических проблем, которые мы наблюдаем. По сути, речь идет о защите нашего демократического общества», — добавила министр.