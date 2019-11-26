Амстердам, , 20:32 — REGNUM Термин «Квартал красных фонарей» будет упразднён, сообщил 27 ноября на дебатах заместитель главы Амстердама Виктор Эверхардт.

Эверхардт «Термин «Квартал красных фонарей» имеет неправильную коннотацию».

По словам чиновника, вместо названия, наводящего на мысль о сексуальных услугах, предлагается вернуть кварталу его историческое название «Де Валлен». Также чиновники будут называть этот район «центром города», но использовать действовавшее до сих пор название больше не станут.

Напомним, название «Квартал красных фонарей» связано с тем, что в окнах находящихся в этом районе публичных домов выставлены красные светильники. В Нидерландах проституция законом не запрещена.

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