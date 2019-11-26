Москва, , 19:39 — REGNUM ГИБДД призывает водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий в Москве. Об этом говорится в распространённом 26 ноября сообщении ведомства.

«По прогнозам синоптиков со второй половины текущей недели возможно колебание климата, что связано с надвигающимся циклоном», — отмечают в ГИБДД.

В частности, как сообщается, уже в среду, 27 ноября, показания термометров будут расти, но все ещё будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным.

«При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — подчёркивают в Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию и не допускать резких маневров, в том числе перестроений на высокой скорости, и обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.