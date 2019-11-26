Варшава, , 21:43 — REGNUM 26 ноября Верховный суд Польши отклонил апелляцию адвокатов бизнесмена Марека Фаленты, посчитав ее бездоказательной. Этот акт означает, что приговор к 2,5 годам тюремного заключения, вынесенный бизнесмену, стал окончательным. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Марек Фалента является одним из четырех обвиняемых по делу о скандале с подслушиванием. Им вменяется установка незаконных подслушивающих устройств. Приговор бизнесмену был вынесен еще в декабре 2017 г. Он должен был явиться в суд 1 января 2019 г., однако он скрылся — только 5 апреля его задержали в Испании.

Скандал с подслушиванием был одним из самых громких дел в последние годы. Размещенные в СМИ звукозаписи вызвали в 2015 г. кризис в правительстве тогдашнего премьер-министра Дональда Туска. Дело касалось беседы представителей политических и деловых кругов в двух ресторанах в 2013 — 2014 гг.