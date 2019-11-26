Аддис-Абеба, , 18:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что за последние три месяца в Эфиопию было репатриировано более 32 500 граждан. Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу отметил, что эфиопы прибыли из более чем 20 стран. Министр подчеркнул, что репатрианты оказались в «очень трудной ситуации», и никто им не помог кроме родной страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Из общего числа людей, вернувшихся домой, более 28 000 составили мужчины и 4500 женщины. Из них около 700 являлись несовершеннолетними без сопровождения. По словам Геду, все эти люди вернулись домой благодаря различным совместным усилиям принимающих стран, посольств Эфиопии и международных организаций. В настоящее время министерство работает над тем, чтобы репатриировать 1363 эфиопов, которые находятся в 24 тюрьмах Танзании, и 150 граждан, которые живут в лагере беженцев в сомалийском Пунтленде.

Ранее официальный представитель министерства Небиат Гетачну заявил, что правительство Эфиопии делает все возможное для обеспечения безопасности своих граждан, подписывая зарубежные соглашения о занятости с целым рядом стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию. Аддис-Абеба надеется, что эти соглашения помогут легализовать статус эфиопских мигрантов и защитить граждан от злоупотреблений со стороны властей других государств.

Несмотря на усилия правительства, направленные на то, чтобы граждане направлялись в страны Ближнего Востока по легальным коридорам, многие все еще предпочитают нелегальные маршруты в надежде сбежать в богатые арабские государства Персидского залива, оставив бедность и безработицу дома.