Аддис-Абеба, , 18:33 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу провел переговоры с исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф. Они обменялись мнениями об укреплении партнерства между ООН-Хабитат и Эфиопией. Министр иностранных дел поблагодарил Маймуну Мохд и ООН-Хабитат за решение удовлетворительно ответить на просьбу премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда оказать помощь стране в проекте восстановления режима реки Шегер. Министр также настоятельно призвал ООН-Хабитат расширить свою поддержку Эфиопии в технических областях и областях наращивания потенциала с учетом быстрого процесса урбанизации, происходящего в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Геду поблагодарил ООН-Хабитат за оказание помощи Эфиопии в области городского планирования, управления твердыми отходами, устойчивости городов и мониторинга городов в различных частях страны. Маймуна Мохд Шариф, со своей стороны, отметила, что ООН-Хабитат проводит мероприятия по модернизации городов в Эфиопии для того, чтобы они могли быть «более пригодными для жизни». Исполнительный директор добавила, что ООН-Хабитат сосредоточит свое внимание на городах, где были построены индустриальные парки, чтобы помочь властям уменьшить загрязнение воздуха.

ООН-Хабитат, базирующаяся в столице соседней Кении Найроби, осуществляет проекты в Эфиопии, направленные на развитие социально и экологически устойчивых городов и поселков. Директор организации начала свой двухдневный визит в Эфиопию со встречи с сотрудниками Организации Объединенных Наций (ООН), работающими в Аддис-Абебе. Она поблагодарила их за активное участие в реализации целей устойчивого развития (обеспечение инклюзивности, безопасности и устойчивости городов и населенных пунктов) и новой городской повестки дня в Эфиопии.

Маймуна Мохд также провела переговоры с министром городского развития и строительства Эфиопии Айшей Мохамед по вопросам городской повестки дня. По этому случаю министерство представило делегации ООН-Хабитат отчет о своем 10-летнем стратегическом плане.