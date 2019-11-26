Москва, , 17:20 — REGNUM Решение отменить пособие по уходу за детьми в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей оправданно и разумно. Об этом 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила член экспертного совета комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.

Илларион Прянишников. Дети на плетне («Воробьи»). 1883

«Пособие в 50 рублей — оно такой атавизм старых времен, когда государство платило сущие копейки и всем подряд. Но большинство граждан не получают это пособие, потому что ради него нужно собрать огромное количество справок. Оформление этого пособия не стоит этих усилий», — отметила эксперт.

По её словам, подавляющее большинство граждан не оформляло это пособие. Льгота по факту не работала, и её необходимо было оптимизировать. Поэтому решение отменить данную льготу и ввести новую — выплату 10 тысяч рублей в месяц по уходу за ребенком от полутора до трёх лет для малообеспеченных семей, эксперт считает оправданным.

«Вместо того чтобы делать вид, что какие-то мелкие деньги платятся всем подряд, лучше сделать серьезную помощь нуждающейся семье, что и было сделано. Это та самая оптимизация, которая требовалась и которая обоснована», — заявила Леткова.

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