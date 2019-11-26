Пули-Алам, Афганистан, , 16:38 — REGNUM 25 ноября родственники главы афганской общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» (столица провинции — г. Пули-Алам), ранее заявившей о насилии над детьми в школах вышеупомянутой провинции, Мохамада Махмуди сообщили, что афганский активист пропал и не выходит на связь. 21 ноября текущего года он направился в Кабул, после чего связь с ним прервалась.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», также есть информация о пропаже другого активиста общественной организации «Гражданское общество провинции Логар».

В этой связи международная неправительственная организация «Amnesty International» заявила, что члены общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» (столица провинции — г. Пули-Алам) были без каких-либо законных оснований задержаны Национальным директоратом безопасности, когда афганские активисты направлялись в Кабул на встречу со специальным представителем Европейского союза в Афганистане.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что если Национальный директорат безопасности действительно задержал афганских активистов, то они должны быть немедленно освобождены.

Ранее общественная организация «Гражданское общество провинции Логар» сообщила о случаях регулярного насилия над детьми в школах афганской провинции Логар. В свою очередь Министерство образования Афганистана, сформировавшее специальную комиссию для расследования этих случаев, заявило, что эта информация не соответствует действительности, и если комиссия подтвердит ложность сообщений о насилии над детьми, то общественная организация должна понести ответственность за распространение ложной информации.