Ставрополь, , 18:18 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела против жителя Ставрополья Батырбека Юмартова — очередного члена банды, вторгшейся 20 лет назад на территорию Дагестана. Он предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и участии в вооружённом мятеже, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что летом 1999 года Юмартов добровольно вступил в банду под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. В период с 7 по 24 августа того же года не менее тысячи вооружённых боевиков вторглись в Ботлихский район Дагестана и приняли активное участие в вооружённом мятеже «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ».

В ходе массированного обстрела боевиков, учинённого в том числе Юмартовым, было убито 33 военнослужащих Вооружённых сил России, которые обеспечивали «общественную безопасность и наведение конституционного порядка». Еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, что к настоящему моменту более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в 1999 году приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 15 лет. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, ещё 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

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