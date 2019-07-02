Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM

В Северо-Кавказской окружном военном суде вынесен приговор четверым участникам нападения на Дагестан в 1999 году. Жители Ставропольского края Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима — в общей сложности они проведут за решеткой 62 года, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как установлено в ходе следствия, в составе банды Басаева и Хаттаба обвиняемые с 7 по 24 августа 1999 года участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане. Целью вторжения было свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Более тысячи боевиков вели ожесточенные бои с российскими военнослужащими и ополченцами. В ходе атаки боевиков на Дагестан погибли 33 человека, ранены еще 34.

«Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову — 16 лет лишения свободы, Мухатдинову — 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщил о решении суда СКР.

Всего, по данным ведомства за 20 лет, прошедших с события в Дагестане, были объявлены в федеральный и международный розыски 28 боевиков. Уже осуждены более 70 боевиков. В отношении еще семерых, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование прекращено в связи с их ликвидацией. В настоящее время еще трое боевиков из его банды подозреваются в совершении нападения.

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