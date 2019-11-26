Волгоград, , 16:06 — REGNUM Затворы водосливной плотины закрыли на Волжской ГЭС 26 ноября, сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро». Сброс воды был необходим из-за редкого явления — осеннего паводка. Сейчас приток воды к Волгоградскому водохранилищу снизился, пропуск происходит только через гидротурбины.

Излишняя вода появилась из-за дождей и массового таяния снега в верховьях Волги в период временного потепления в Центральной части России и в районах Поволжья. Удержать уровень воды вблизи отметки нормального подпорного уровня было проблематично. При этом осенние сбросы за 60 лет эксплуатации Волжской ГЭС происходили лишь дважды: в 1990 и в 2012 годах.

«Большого опыта маневрирования затворами водосливной плотины в условиях низких температур у нас не было. Тем не менее мы справились со всеми техническими трудностями и закрыли затворы водосливной плотины, как только снизилась приточность. Важно отметить, что во время осеннего паводка мы пропустили только ту воду, которая не могла быть накоплена в водохранилищах и использована весной 2020 года», — отметил главный инженер филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Сергей Талагаев.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков на гидроэлектростанциях устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов РФ, которое учитывает в том числе предложения таких федеральных ведомств, как МЧС, Минсельхоз, Россельхознадзор, Росморречфлот.

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