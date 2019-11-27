Москва, 27 ноября 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 27 ноября: в 1941 году немцы вошли в Истру. В 1943 году гитлеровцы уничтожили деревню Красуха в Псковской области.

Более 200 жителей деревни Красуха — женщин, детей и стариков — каратели согнали в сарай, который подожгли. О населённом пункте напоминает мемориал и обелиск с памятной надписью.

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