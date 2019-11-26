Москва, , 14:06 — REGNUM Количество пользователей портала «Госуслуги» превысило 100 миллионов. Ежемесячно новыми пользователями становятся порядка 1,4 млн граждан, сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.

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Самые популярные услуги — запись к врачу или в детсад, сведения о пенсионных накоплениях, регистрации автомобиля, подачи заявления на сдачу экзамена в ГИБДД и получение водительского удостоверения.

Кроме того, у граждан РФ востребованы такие услуги, как оформление российских и загранпаспортов, регистрация по месту жительства и выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

Как сообщало ИА REGNUM, портал «Госуслуг» пользуется спросом у жителей России. В 2018 году число пользователей портала госуслуг выросло на 21 млн, до 86 млн (рост на 30%), с

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