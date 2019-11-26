Варшава, , 14:04 — REGNUM Студентка медицинского факультета Варминско-Мазурского университета в Ольштыне была отстранена от учёбы за скандальный видеоролик с оскорблениями в адрес украинских мигрантов, размещённый в соцсетях.

На видеозаписи студентка выражает своё крайнее возмущение тем, что, купив два места в поезде, чтобы «вытянуть ноги», она обнаружила, что одно из мест заняла женщина с Украины.

Своё негодование автор видео выразила в нецензурной форме, в том числе и с применением русского мата. «Иерархия должна соблюдаться, это очевидно. Я не шучу», — заключила студентка.

После того, как видео вызвало общественный резонанс, и руководство университета применило дисциплинарные меры, автор записала ещё один видеоролик, теперь уже с извинениями. Она назвала своё предыдущее выступление «глупой шуткой», и сказала, что «в Польше хватит места для всех».

По сообщению университета, в отношении студентки возбуждено дисциплинарное производство, кроме того, в прокуратуру направлено уведомление о возможном совершении преступления.

«В университете нет и никогда не будет места проявлениям расистского, ксенофобского поведения или проявлениям презрения к людям другого пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, мировоззрения, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации», — цитирует сообщение университета польское издание Wprost.