Москва, , 12:50 — REGNUM В «зоне притяжения» Коммунарской линии московского метро находится около одного миллиона человек. Об этом 26 ноября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По мнению заммэра, новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, а также позволит сократить интенсивность движения автотранспорта на прилегающих дорогах. Все это в совокупности должно улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию.

Хуснуллин отметил, что Коммунарская линия метро пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей прилегающих территорий. Длина ветки составит порядка 38 километров, на ней расположится 16 станций. Станция «Улица Новаторов» станет пересадочной на Большую кольцевую линию (БКЛ). На станции «Коммунарка» организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый этап строительства Коммунарской линии может быть завершен в 2023 году.