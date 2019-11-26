Пхеньян, , 04:18 — REGNUM В столице КНДР Пхеньяне открылась 9-я Общереспубликанская выставка алкогольных напитков и приправ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что выставка открылась в универмаге «Пхеньянский вокзал» 25 ноября и продлится до 29 ноября. Там представлены более 16 тысяч различных алкогольных напитков и приправ со всех уголков Северной Кореи.

«В период выставки будет и лекция по научно-техническим вопросам, встающим в производстве основных приправ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Северной Корее проводился турнир по теннису среди работников центральных ведомств. Соревнования проходили в Дворце тхэквондо в Пхеньяне.

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