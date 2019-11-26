Прага, , 01:57 — REGNUM Установка в Праге памятника «власовцам», если такое произойдёт, нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Об этом 25 ноября Посольство России в Чехии заявило на своей странице в Facebook.

«В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.)», — напоминает посольство.

То, что отдельные части так называемой Русской освободительная армия (РОА) Власова поддержали антигитлеровское Пражское восстание 5−8 мая 1945 года, не отменяет того факта, что «власовцы» были «коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха».

Таким образом, говорится в сообщении посольства, если в районе Прага-Ржепорые будет установлен памятник «власовцам», это станет «нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чехии неоднократно предпринимались попытки представить освободителями Праги в 1945 году не советские войска под руководством маршала Конева, а несколько тысяч «власовцев», которые пытались в тот момент пробиться на юг и сдаться в плен американцам.

Заявление посольства является комментарием к инициативе старосты района Прага-Ржепорые чешской столицы Павла Новотного об установке памятника «власовцам», которое вынесено на обсуждение Муниципального совета этого района, запланированное на 16 декабря.

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