Белгород, , 17:59 — REGNUM Две попытки незаконного ввоза голубей через границу России и Украины пресекли в минувшие выходные инспекторы Управления Россельхознадзора по Белгородской области, сообщили 25 ноября в пресс-службе ведомства. В общей сложности хозяева птиц не смогли предоставить ветеринарных свидетельств на 115 птиц.

У одного из нарушителей инспекторы обнаружили 15 голубей. А житель Харьковской области пытался провезти в багажнике своего автомобиля 100 пернатых. Птиц намеревались вывезти в Воронеж.

Ветеринарных свидетельств и разрешения на ввоз у перевозчиков не оказалось, птиц вернули на территорию сопредельного государства.