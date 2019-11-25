Волгоград, , 17:44 — REGNUM Управляющую компанию «Домуправление №1» обязали устранить нарушения в обеспечении безопасности внутридомового газового оборудования в 31 многоквартирном доме в городе Михайловка Волгоградской области. С иском к коммунальщикам обратился Михайловский межрайонный прокурор, сообщили 25 ноября в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Проверка прокуратуры установила, что нормативный срок службы внутридомового газового оборудования был превышен в многоэтажках на улицах Обороны, Серафимовича, Краснознаменской, Коммуны, Некрасова, Речной, Мичурина, 2-й Краснознаменской, Пархоменко, Энгельса — в общей сложности в 31 доме, находящихся в управлении ООО «Домуправление №1». Ещё 30 января 2019 года прокуратура в адрес управляющей компании направила представление об устранении нарушений, а генерального директора тогда привлекли к административной ответственности. Но диагностику газового оборудования так никто и не провёл. Суд посчитал, что это ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан, а также сохранность имущества физических и юридических лиц.

Решением Михайловского районного суда на управляющую компанию возложена обязанность провести техническое диагностирование внутридомового газового оборудования с привлечением специализированной организации. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.