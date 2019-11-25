Брюссель, , 16:10 — REGNUM По данным полиции Бельгии, около 10 000 человек приняли участие в большом митинге в рамках международного дня борьбы с насилием в отношении женщин в Брюсселе в это воскресенье, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

Участники митинга отдали дань памяти убитым женщинам. Процессия двинулась в направлении здания суда, перед которым были выставлены пары красных туфель, сапог и ботинок, представляющих жертв преступлений на почве ненависти.

«Мы сыты по горло», — можно было прочитать на плакатах протестующих.

Напомним, с начала 2019 года 22 женщины стали жертвами феминицида, преступлений на почве ненависти, в Бельгии. Согласно платформе Mirabal, с 2017 года в Бельгии было совершено не менее 98 подобных преступлений.

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