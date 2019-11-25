Банги, , 14:33 — REGNUM ООН приостановила работу с католической благотворительной организацией Caritas в Центральноафриканской Республике (ЦАР) после того, как выяснилось, что ее директор в этой стране был осужден за педофилию. Об этом передает ВВС Africa.

Представители Гуманитарного агентства ООН заявили, что в отношении директора организации бельгийского священника отца Люка Делфта в ЦАР были выдвинуты «серьезные обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетними». В официальном заявлении организации сообщалось, что Делфта немедленно сняли с должности.

В настоящее время расследование по факту произошедшего инцидента проводят местные чиновники ЦАР, а также представители бельгийской и католической церкви.

Со своей стороны, в пресс-службе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что проводят политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и надругательств.

В УКГВ также сообщили, что работа с организацией будет приостановлена до тех пор, пока продолжающиеся расследования не дадут четкого результата.

Делфт был осужден в 2012 году, а также был приговорен к условному наказанию за сексуальное насилие еще в 2001 году, сообщает AFP. Он также был лишен права в течение 10 лет занимать любую должность, которая привела бы его к контакту с детьми и молодежью. Однако он был отправлен в ЦАР, и в 2013 году вступил в должность директора Caritas в 2015 году, согласно данным фонда «Достоинство», органа, созданного католической церковью для борьбы со злоупотреблениями.

Священник проработал два года в Кага-Бандоро, городе на севере страны, прежде чем был назначен национальным гендиректором Caritas в ЦАР, сообщают журналисты.