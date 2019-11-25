Найроби, , 13:56 — REGNUM В конце прошлой недели в Кении прошла первая в истории конференция по ментальному здоровью под руководством министерства здравоохранения восточноафриканской страны. Об этом передает VOA Africa.

По информации радиостанции, конференция, целью которой было сделать улучшение психического здоровья общественным приоритетом и частью социально-экономической повестки дня, проходила 21 и 22 ноября 2019 года в Найроби.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Кении Руди Эггерс, выступил в первый день двухдневной конференции.

«Психическое здоровье по-прежнему остается частью программы глобальных усилий по улучшению здоровья, которой пренебрегают, — сказал Эггерс. — Люди с психическими расстройствами часто сталкиваются с нарушениями прав человека, дискриминацией и стигматизацией. Более 80% человек, страдающих психическими расстройствами, включая людей, страдающих психическими расстройствами и злоупотреблением психоактивными веществами, не имеют доступа к какой-либо качественной и доступной государственной поддержке».

В четверг, 21 ноября, президентстраны Ухуру Кеньятта поручил министерству здравоохранения создать целевую группу для изучения состояния психического здоровья жителей Кении и представить выводы, которые, по его словам, помогут правительству в распределении ресурсов.

Генеральный секретарь министерства здравоохранения Сьюзен Моча сказала, что в настоящее время правительство сосредоточено на том, чтобы сделать ментальное здоровье национальным приоритетом.

«В Кении психические заболевания являются серьезной причиной заболеваемости, и примерно 25% наших амбулаторных больных и до 40% всех наших пациентов страдают от этих заболеваний», — сказала она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число самоубийств, о которых сообщалось в Кении, выросло на 58% в период между 2008 и 2017 годами.