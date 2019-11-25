Гливице, , 08:31 — REGNUM Исполнитель из Казахстана Ержан Максим занял второе место на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019». Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

После голосования жюри казахстанский артист лидировал с большим отрывом — 148 баллов против 112 у ближайшей конкурентки Виктории Габор. Однако после голосования зрителей Максим набрал 227 баллов, уступив польской исполнительнице, набравшей 278 баллов.

Отметим, Ержан Максим выступил на «Детском Евровидении» с песней «Арманнан қалма», которую он исполнил на английском и казахском языках. Сам певец ранее отмечал, что его песня о том, как нужно мечтать и не сдаваться.

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