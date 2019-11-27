Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В рамках XIV Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур», который стартовал 26 ноября в Санкт-Петербурге, открывается фотовыставка «Я здесь живу». Масштабная экспозиция в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа займет несколько секций, центральное место которой посвящено проекту «Победили вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из серии: «Портреты ветеранов»

Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Лебедева (1924 г.р.)

Поступила на службу в 1942 г. медсестрой на временно-военный санитарный поезд 46. Участвовала в боях, в том числе под Ленинградом и Сталиниградом.

г. Рига, Латвия © Глеб Турков

«Солдатская душа любит ППШ»

Ветеран Великой Отечественной Войны: Зарудин Юрий Федорович. Герой Советского Союза.

Зайцева Гора, Калужская область, Россия



© Андрей Лыженков

Главными героями фоторабот стали ветераны со всего мира: от Канады до Австралии. Фотографии — это рассказ молодого поколения, которое не столкнулось с ужасами войны, о ветеранах, победивших фашизм и даровавших мир своим потомкам, людях, которых они ценят и уважают.

«Портреты ветеранов Второй мировой войны»

Джон Мониц, ВМС США, электрик 1 класса

Время службы: 1943- 1945 гг.

Место службы: военный корабль USS Isherwood DD520, Атлантический и Тихий океаны

г. Чалстон, штат Южная Каролина, США

© Стейси Персел

«Порой, переписывая историю, мы забываем, что за каждым историческим событием стоит жизнь человека.Не всех вместе, а каждого одного — жизнь наполненная горечью войны, лишениями и радостью одержанной победы. Когда прошла война, мы все становились свидетелями лжи о ней и пропаганды, надуманных историй, рассказанных не участниками войны. Фотографии наших живых ветеранов почти 75 лет спустя защищают себя и нас от вранья, искажений, они обращены в будущее к новым поколениям. Победители оберегают, прежде всего, каждый свою Победу. Наш проект — это ещё одна возможность всему журналистскому сообществу, и просто всем желающим посмотреть на лица победителей без излишнего пафоса и фотошопа», — заявил председатель оргкомитета XIV медиафорума «Диалог культур» Ашот Джазоян.

Отметим, что организаторы фотовыставки получили порядка полутора тысяч работ от фотожурналистов из 17 стран. На выставке представлены 120 лучших.