Санкт-Петербург, 27 ноября 2019, 10:00 — REGNUM В рамках XIV Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур», который стартовал 26 ноября в Санкт-Петербурге, открывается фотовыставка «Я здесь живу». Масштабная экспозиция в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа займет несколько секций, центральное место которой посвящено проекту «Победили вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из серии: «Портреты ветеранов» Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Лебедева (1924 г.р.)  Поступила на службу в 1942 г. медсестрой на временно-военный санитарный поезд 46. Участвовала в боях, в том числе под Ленинградом и Сталиниградом.  г. Рига, Латвия
Из серии: «Портреты ветеранов»
Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Лебедева (1924 г.р.) 
Поступила на службу в 1942 г. медсестрой на временно-военный санитарный поезд 46. Участвовала в боях, в том числе под Ленинградом и Сталиниградом. 
г. Рига, Латвия
© Глеб Турков
Из серии: «Портреты ветеранов»
Труженик тыла: Виктор Ильич Суслов (1927 г.р.) 
Пытался убежать на фронт, но был бронирован новосибирским военным заводом, где работал лекальщиком. После все же ушел в армию и продолжил военную службу до пенсии.
г. Рига, Латвия. 
© Глеб Турков
Из серии: «Портреты ветеранов»
Ветеран Великой Отечественной войны: Аркадий Эдуардович Розенберг (1926 г.р.) Служил в противотанковом полку, откуда вскоре ушёл в военную разведку. Ушёл в отставку в звании Генерала советской Армии. 
г. Рига, Латвия

© Глеб Турков
Из серии: «Портреты ветеранов» 
Ветеран Великой Отечественной войны: Валентин Дмитриевич Дудин (1928 г.р.) Поступил в школу юнг в 1944 году. Служил в Мурманске, откуда был переброшен на Японскую войну. Закончил службу в звании капитана первого ранга. 
г. Рига, Латвия. 
© Глеб Турков 
«Любовь к жизни» 
Труженица тыла – Кузбасса, вдова ветерана Великой Отечественной войны Мария Евлантьевна Вашкевич.
г. Кемерово, Кемеровская область, Россия
© Татьяна Кумыкова
«Солдатская душа любит ППШ»
Ветеран Великой Отечественной Войны: Зарудин Юрий Федорович. Герой Советского Союза. 
Зайцева Гора, Калужская область, Россия

© Андрей Лыженков
«Их осталось немного» 
Ветеран Великой Отечественной Войны: Федор Иванович Хорошайло.
г.Крамоторск, Донецкая область, ДНР, Украина
© Дмитрий Алимкин
«День Победы по-Австралийски». Ветераны Второй мировой войны – австралийские и ново-зеландские военнослужащие, воевавшие в рядах союзников английско-американской антигитлеровской коалиции на митинге у мемориала павшим войнам в Сиднее в праздник «День АНЗАК»(национальный праздник Австралии).
© Сергей Русанов
«Солдатская душа любит ППШ» Ветеран Великой Отечественной Войны: Зарудин Юрий Федорович. Герой Советского Союза.  Зайцева Гора, Калужская область, Россия
«Солдатская душа любит ППШ»
Ветеран Великой Отечественной Войны: Зарудин Юрий Федорович. Герой Советского Союза. 
Зайцева Гора, Калужская область, Россия

© Андрей Лыженков

Главными героями фоторабот стали ветераны со всего мира: от Канады до Австралии. Фотографии — это рассказ молодого поколения, которое не столкнулось с ужасами войны, о ветеранах, победивших фашизм и даровавших мир своим потомкам, людях, которых они ценят и уважают.

«Наследники Победы!» 
Парад военно-морского Северного флота в честь Дня Победы
г. Североморск, Мурманская область, Россия. 

© Владимир Копылов
«Портреты ветеранов Второй мировой войны « 
Франческо Перез, ВМС США, время службы 1944 – 1946 гг.
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США

© Стейси Персел
«Портреты ветеранов Второй мировой войны» 
Джон Мониц, ВМС США, электрик 1 класса 
Время службы: 1943- 1945 гг.
Место службы: военный корабль USS Isherwood DD520, Атлантический и Тихий океаны
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
© Стейси Персел
«Портреты ветеранов Второй мировой войны» 
Томас Жименец, ВВС США, авиакорпус. 
Время службы: март 1944 – июнь 1946 
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
© Стейси Персел
Джо Валдеспино — старший сержант, оператор нижней турели «летающей крепости» B-17
Время службы: сентябрь 1942 – октябрь1945
г.Чалстон, штат Южная Каролина, США
© Стейси Персел
«Ученый химпрома»
Ветеран Великой Отечественной войны Арон Рахмилович Толчинский 
Г. Сыктывкар, республика Коми, Россия
© Кирилл Шучалин
«Портреты ветеранов Второй мировой войны»  Джон Мониц, ВМС США, электрик 1 класса  Время службы: 1943- 1945 гг. Место службы: военный корабль USS Isherwood DD520, Атлантический и Тихий океаны г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
«Портреты ветеранов Второй мировой войны» 
Джон Мониц, ВМС США, электрик 1 класса 
Время службы: 1943- 1945 гг.
Место службы: военный корабль USS Isherwood DD520, Атлантический и Тихий океаны
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
© Стейси Персел

«Порой, переписывая историю, мы забываем, что за каждым историческим событием стоит жизнь человека.Не всех вместе, а каждого одного — жизнь наполненная горечью войны, лишениями и радостью одержанной победы. Когда прошла война, мы все становились свидетелями лжи о ней и пропаганды, надуманных историй, рассказанных не участниками войны. Фотографии наших живых ветеранов почти 75 лет спустя защищают себя и нас от вранья, искажений, они обращены в будущее к новым поколениям. Победители оберегают, прежде всего, каждый свою Победу. Наш проект — это ещё одна возможность всему журналистскому сообществу, и просто всем желающим посмотреть на лица победителей без излишнего пафоса и фотошопа», — заявил председатель оргкомитета XIV медиафорума «Диалог культур» Ашот Джазоян.

Отметим, что организаторы фотовыставки получили порядка полутора тысяч работ от фотожурналистов из 17 стран. На выставке представлены 120 лучших.