Санкт-Петербург, 27 ноября 2019, 10:00 — REGNUM В рамках XIV Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур», который стартовал 26 ноября в Санкт-Петербурге, открывается фотовыставка «Я здесь живу». Масштабная экспозиция в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа займет несколько секций, центральное место которой посвящено проекту «Победили вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Труженик тыла: Виктор Ильич Суслов (1927 г.р.)
Пытался убежать на фронт, но был бронирован новосибирским военным заводом, где работал лекальщиком. После все же ушел в армию и продолжил военную службу до пенсии.
г. Рига, Латвия.
Ветеран Великой Отечественной войны: Аркадий Эдуардович Розенберг (1926 г.р.) Служил в противотанковом полку, откуда вскоре ушёл в военную разведку. Ушёл в отставку в звании Генерала советской Армии.
г. Рига, Латвия
Ветеран Великой Отечественной войны: Валентин Дмитриевич Дудин (1928 г.р.) Поступил в школу юнг в 1944 году. Служил в Мурманске, откуда был переброшен на Японскую войну. Закончил службу в звании капитана первого ранга.
г. Рига, Латвия.
Труженица тыла – Кузбасса, вдова ветерана Великой Отечественной войны Мария Евлантьевна Вашкевич.
г. Кемерово, Кемеровская область, Россия
Ветеран Великой Отечественной Войны: Зарудин Юрий Федорович. Герой Советского Союза.
Зайцева Гора, Калужская область, Россия
Ветеран Великой Отечественной Войны: Федор Иванович Хорошайло.
г.Крамоторск, Донецкая область, ДНР, Украина
Главными героями фоторабот стали ветераны со всего мира: от Канады до Австралии. Фотографии — это рассказ молодого поколения, которое не столкнулось с ужасами войны, о ветеранах, победивших фашизм и даровавших мир своим потомкам, людях, которых они ценят и уважают.
Парад военно-морского Северного флота в честь Дня Победы
г. Североморск, Мурманская область, Россия.
Франческо Перез, ВМС США, время службы 1944 – 1946 гг.
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
Джон Мониц, ВМС США, электрик 1 класса
Время службы: 1943- 1945 гг.
Место службы: военный корабль USS Isherwood DD520, Атлантический и Тихий океаны
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
Томас Жименец, ВВС США, авиакорпус.
Время службы: март 1944 – июнь 1946
г. Чалстон, штат Южная Каролина, США
Время службы: сентябрь 1942 – октябрь1945
г.Чалстон, штат Южная Каролина, США
Ветеран Великой Отечественной войны Арон Рахмилович Толчинский
Г. Сыктывкар, республика Коми, Россия
«Порой, переписывая историю, мы забываем, что за каждым историческим событием стоит жизнь человека.Не всех вместе, а каждого одного — жизнь наполненная горечью войны, лишениями и радостью одержанной победы. Когда прошла война, мы все становились свидетелями лжи о ней и пропаганды, надуманных историй, рассказанных не участниками войны. Фотографии наших живых ветеранов почти 75 лет спустя защищают себя и нас от вранья, искажений, они обращены в будущее к новым поколениям. Победители оберегают, прежде всего, каждый свою Победу. Наш проект — это ещё одна возможность всему журналистскому сообществу, и просто всем желающим посмотреть на лица победителей без излишнего пафоса и фотошопа», — заявил председатель оргкомитета XIV медиафорума «Диалог культур» Ашот Джазоян.
Отметим, что организаторы фотовыставки получили порядка полутора тысяч работ от фотожурналистов из 17 стран. На выставке представлены 120 лучших.