Краснодар, , 18:35 — REGNUM В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края Азовское море отошло от линии берега на 100 м. Об этом сообщает портал «Кубань 24».

Азовское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Мощный отлив произошел, по мнению метеорологов, в результате сильных порывов ветра, которые накануне достигали 38 м/с. Шквалистые ветер вызвал шторм с 3-х метровыми волнами.

Жители говорят, что подобного явления не наблюдалось уже десятки лет. Экологи предложили воспользоваться случаем и очистить дно моря от мусора.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Краснодарском водохранилище уровень воды снизился, на видео, опубликованном в социальных сетях, видна широкая полоса суши. В ФГБУ «Краснодарское водохранилище» сообщили, что уровень воды снизился, но находится в пределах допустимых значений.

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