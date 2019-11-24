Берлин, , 17:48 — REGNUM Врач и медицинский журналист Франциска Рубин назвала перечень продуктов, которые могут заменить дорогостоящие лекарства и будут способствовать укреплению здоровья. Об этом сообщает журнал Focus.

Рубин полагает, что такими пищевыми продуктами являются овес, мед, имбирь, картофель, капуста, куркума, масло, соль, лимон и лук. Их полезно не только употреблять в своем рационе, но и делать из них лечебные компрессы и маски.

Однако, она подчеркнула, что они не могут стать альтернативой лекарствам, но могут быть хорошим профилактическим средством, предупреждающим развитие многих болезней.

Например, овес полезен для кишечника, капуста облегчает пищеварение, мед необходимо употреблять при бронхите, а при артрозе делать с ним компрессы, соляные водные растворы применяются при подагре, имбирь приносит пользу сосудам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, диетолог назвала наиболее опасные для здоровья сладости. К ним относятся жареные во фритюре пончики, чак-чак и хворост, дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с добавлением крема.

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