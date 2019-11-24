Москва, , 15:43 — REGNUM Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») пригласила певицу Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить роль музыки и песен в объединении людей.

«Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — написала Поклонская в Telegram-канале.

Парламентарий считает, что исполнители, например, София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике. Однако депутат предостерегла от оскорбления позиции жителей Крыма, которые сделали свой выбор в 2014 году.

«От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», — рассуждает парламентарий.

Поклонская подчеркнула роль культуры и искусства в объединении людей, политика не должна влиять на те или иные фестивали, например, «Евровидение» или «Новую волну».

«Гастроли украинских звёзд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений», — полагает Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда Алексей Пушков взял на себя смелость высказать позицию от имени всех граждан РФ, по его мнению, люди устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют Россию. К таким артисткам он отнес Ротару, Вайкуле и Катамадзе.

17 ноября сообщалось, что Ротару вернется в Россию. В частности, она приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года» и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Также артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах. После этого певица подверглась критике в России. Так, член Совфеда Валерий Рязанский предложил игнорировать концерты исполнителей, которые критикуют Россию.